Coppola defiende haber financiado su filme ‘Megalópolis' en Cannes

Durante la rueda de prensa de la edición 77 del Festival de Cine de Cannes, el director Francis Ford Coppola defendió el hecho de que él mismo financió su última película ‘Megalópolis’.

Este filme marcó el regreso del cineasta de 85 años a la competencia en Cannes después de 45 años desde ‘Apocalipsis Ahora’ (1979).

El jueves por la noche, Megalópolis tuvo su estreno mundial en competencia, que generó opiniones polarizadas entre críticos y la audiencia.

De acuerdo con medios internacionales como Variety o The Hollywood Reporter, la rueda de prensa de este viernes comenzó con más de media hora de retraso, algo inusual para el festival, que generalmente sigue un horario estricto.

Coppola, sin embargo, llegó con buen humor y compartió que los aplausos en el estreno le brindaron ‘alivio y alegría’.

Coppola invirtió 120 millones de dólares de su propio dinero en esta épica de ciencia ficción, un proyecto que le llevó décadas completar.

El rodaje fue descrito como caótico, con renuncias y despidos de talento creativo clave.

Esta semana, The Guardian también informó sobre señalamientos de conducta inapropiada del director hacia actrices en el set.

A pesar de las controversias, Coppola evitó abordar directamente estas cuestiones durante la rueda de prensa. En cambio, se centró en el presupuesto masivo de la película y desestimó las preocupaciones sobre el impacto financiero en su familia.

Coppola estuvo acompañado por varios miembros del elenco y su familia, incluidos Aubrey Plaza, Adam Driver, Nathalie Emmanuel, Giancarlo Esposito, Laurence Fishburne, Jon Voight, Talia Shire y Roman Coppola.

Megalópolis aún busca distribución en Estados Unidos, aunque aseguró un estreno en Imax y se vendió en algunos territorios europeos. Coppola comentó sobre el estado actual de los estudios de cine y sugirió que compañías tecnológicas como Apple, Amazon y Microsoft podrían ser el futuro del cine, ya que los estudios tradicionales están ‘en gran deuda’.