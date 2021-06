Corinna Kopf hace enfurecer a fans por “reciclar” fotos de OnlyFans

ESTADOS UNIDOS.- Las redes sociales estallaron cuando la estrella de YouTube Corinna Kopf se notaron decepcionados al notar que el contenido de su página de paga, se encontraba en su perfil de Instagram.

La joven estrella de Internet Kopf estadounidense de 25 años lanzó el miércoles una cuenta de OnlyFans después de tuitear "A la mierda...500,000 me gusta y estoy haciendo un OnlyFans".

Hasta el viernes, recibió aproximadamente 428,600 me gusta, pero lanzó la página de todos modos.

Con estas páginas de prepago, los fanáticos intrigados pueden pagar un cargo de $25 dólares por mes para ver las fotos de la estrella de los videojuegos.

Por los que aún no están enterados, es una plataforma de intercambio de contenido famosa entre las trabajadoras sexuales y otros creadores donde pueden ganar dinero con los usuarios que se suscriben a su contenido.

Sin embargo, los fanáticos se sintieron decepcionados con el contenido de Kopf en el nuevo perfil, ya que algunos afirman que ha estado volviendo a publicar las mismas fotos que ya han visto en sus perfiles de Instagram y Twitter de forma gratuita.

ITS A SCAM!!! IT WILL JUST BE THE SAME PICS SHE POSTS ON TWITTER GUYS!

Kopf se apresuró a responder a todas las afirmaciones. Reveló que si publica todo desde el principio, se filtrará y pidió a sus fans que esperen.

Escribió en Twitter: “La gente que piensa que mi onlyfans está a punto de ser sólo contenido de instagram están muy equivocados, si publicara todo desde el principio, se filtraría, esperen.”

people who think my onlyfans is about to be just “instagram content”... you’re dead wrong. if i posted everything right out the gate, it would just get leaked...just wait...😈