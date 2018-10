Reciben a Meghan y Harry con canción anti mosquitos

Agencia

Nukualofa, Tonga.- La esperada primera gira oficial de la duquesa de Sussex junto a su marido el príncipe Harry por Australia, Fiji, Tonga y Nueva Zelanda peligró en un primer momento debido al anuncio de que la pareja real estaba esperando su primer retoño.

Una feliz noticia que sin embargo llegaba a pocos días de que hicieran las maletas para iniciar su viaje, en el que pasarían por varias zonas donde existen antecedentes de contagio del virus del zika que se asocia con la aparición de anomalías congénitas como la microcefalia en recién nacidos y que se contagia a través de las picaduras de mosquitos.

Sin embargo, tras consultar con varios especialistas, Meghan y Harry decidieron seguir adelante con sus planes y durante su estancia en el hemisferio sur la antigua actriz está recurriendo a prendas de manga larga y cantidades ingentes de repelente para no correr ningún riesgo.

Lo que probablemente no se esperaba es que en su último acto oficial en Tongatapu, donde este viernes ha visitado la escuela más antigua del Pacífico, decidieran echarle una mano para mantener a raya a esos molestos insectos con una inesperada y divertida canción interpretada por el coro masculino de Tupou College, que sorprendió a los duques con su ocurrencia y su espectáculo musical, en el que no faltó una coreografía con amplios movimientos de brazos y muchos sonidos similares a zumbidos, muy probablemente para espantar a cualquier mosquito que rondara por la zona, situada en el medio de un bosque.

Desde luego la ocurrencia no podría haberle gustado más a la futura mamá, que pasó de la incredulidad a la risa en cuestión de segundos. De hecho, según iba evolucionando el número musical Meghan apenas fue capaz de contener las carcajadas y se la vio secándose las lágrimas en varias ocasiones, mientras su marido trataba de mantener un semblante serio y fallaba estrepitosamente.

Prince Harry and Meghan Markle were all smiles while watching a Tongan choir perform an anti-mosquito song at a ceremony on the island of Tongatapu. pic.twitter.com/1Uh3qeChMV