Corren a Sarita Sosa al intentar colarse en fiesta de Ricky Martin

Staff

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Sarita Sosa fue echada de una fiesta organizada por Ricky Martin y Eva Longoria.

Según información del conductor Javier Ceriani, del canal de YouTube Chisme No Like, la hija de José José quería entrar a una fiesta que organizan los famosos en Miami, sin embargo no la dejaron pasar.

"Ustedes saben que Sarita desde el día que murió José José se puso las pestañas, empezó a dar entrevistas, le gusta el fashion, le gustan las cámaras, le gustan las fiestas y está de fiesta como loca.

"Ricky Martin y Eva Longoria hicieron una súper fiesta glamorosa, para la fundación de Eva Longoria y ahí va Sarita con el marido a entrar a la fiesta de Ricky Martin y Eva Longoria pensando que era Sarita, la de José José, y la iban a dejar entrar", agregó.

Ceriani destacó que, al llegar Sarita a la puerta, le dijeron que no estaba invitada y que se fuera.

Y con su peculiar humor, Javier le pidió que mejor se pusiera a trabajar y hacer canciones antes de vivir de la fama de su fallecido padre.