COVID afectó a “La Chilindrina” por partida doble

A “La Chilindrina”, la COVID no sólo le afectó en lo personal al resultar infectada, también en lo profesional, al revelar que a causar del aumento de contagios, se canceló la grabación de un bioserie sobre su vida.

María Antonieta de Las Nieves contó a “Ventaneando”, con Paty Chapoy; que el proyecto de una serie sobre su vida y legado en la comedia se tuvo que cancelar, aunque espera que el proyecto se retomé.

“La mía se canceló, yo tenía una ya apalabrada, ya firmada, la que yo había escrito, pero con todo lo de la pandemia no se pudo llevar a cabo y ahorita ya no puedo estar en stand by, o hago la serie o hago el Circo de la Chilindrina y honestamente me conviene más el circo”.

La comediante de 71 años de edad, también compartió con el público sobre el contagio de COVID que sufrió, afirmando en todo momento que, afortunadamente, no tuvo síntomas complicados