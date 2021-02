COVID: Mariano Osorio sale a las calles de la CDMX para regalar oxígeno

MÉXICO.- Como parte de su trabajo dentro de la radio, el locutor Mariano Osorio está acostumbrado a salir a las calles e interactuar con la gente. Sin embargo, luego de casi un año de no hacerlo por la pandemia del COVID-19, ahora que ha vuelto no fue para regalar boletos a conciertos sino oxígeno.

Desde el pasado viernes el comunicador y su equipo han visitado alcaldías como Iztapalapa, Gustavo A. Madero y municipios como Ecatepec y Naucalpan como parte de la campaña "Oxigenando tu vida" que le ha mostrado al comunicador la realidad que se vive por el coronavirus.

El locutor de Joya 93.7 señala que ante este momento de emergencia (la noche de ayer el país sumaba más 166 mil muertes en total y una ocupación hospitalaria en la CDMX del 79%) hay que tomar acciones.

Destaca además la forma en que la gente se ha comportado en los días que han llenado tanques de oxígeno medicinal pues es ejemplar.

"No hemos tenido ni remotamente un evento desafortunado, incluso basta ver las imágenes, darle una mirada a las personas que están esperando con la mirada triste, la cabeza agachada, con su tanque como algo muy preciado. Me hace pensar el enorme esfuerzo que han hecho para tener ese tanque y todo lo que implica tener a un paciente que necesita oxígeno en casa y todos los gastos que conlleva", lamenta.

Osorio comparte que la demanda cada vez es mayor. Esta mañana se instalaron a un lado del Parque Naucalli, en Naucalpan, y ya también han recibido solicitudes de los estados de Hidalgo y Tlaxcala.

Con respecto a si más figuras públicas se deberían sumar con este tipo de campañas regalando oxígeno, Mariano señala que no conoce las circunstancias de las demás personas ni hasta donde estén sus posibilidades pero en su caso no pueden detenerse por lo que se siente feliz de haber dado un primer paso.

"No lo digo como una crítica destructiva, estoy lo más alejado de eso, pero la verdad es que no he visto a alguien más que lo esté haciendo más allá de los puntos del Gobierno que funcionan con los impuestos de los mexicanos y está muy bien pero de pronto piden demasiados requisitos".

"Este ha sido un tema sensible y vital durante los últimos meses y a la vista de esta necesidad que familiares, amigos cercanos, los radioescuchas todos los días nos han manifestado, pensé que teníamos que echar a andar una iniciativa que realmente les funcionara y poner en práctica lo que siempre he dicho, utilizar la fuerza de la radio y ponerla al servicio de la gente".