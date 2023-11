“Creed 4” está en desarrollo Michael B. Jordan protagonizará y dirigirá

Metro-Goldwyn-Mayer está oficialmente trabajando en una cuarta entrega de “Creed”, siendo un spin off de las películas de Rocky Balboa, se ha ganado una base de fanáticos por derecho propio bastante sólida que esperan por nuevas historias centradas en “Adonis Creed”

El proyecto será protagonizado de nueva cuenta por Michael B. Jordan actor que también es reconocido por interpretar a “Killmonger" en Black Panther y a Bryan Stevenson en “Just Mercy”, el artista nuevamente estará en el rol titular, pero no solo ello sino que se anticipa que será otra vez el director un rol que ya desempeño como el encargado de guiar la tercera parte de Creed.

El productor Irwin Winkler afirmó que tienen una historia realmente buena y esperan comenzar la preproducción dentro de un año, según informó Deadline, lo que ha generado altas expectativas.

Por el momento no se revelaron más detalles de la posible trama que podría seguir.

Es poco probable luego de la ausencia de Sylvester Stallone en Creed III que el actor retome el rol como el icónico Rocky Balboa, considerando las propias declaraciones del interprete en entrevistas donde ha insinuado que ha terminado de desempeñar el papel, aunque nunca se sabe si pueden convencerlo de regresar o esa puerta está definitivamente cerrada .

Por su parte el hijo de Apollo, Adonis, dejó atrás ser su protegido forjó una carrera como un exitoso boxeador profesional y se había retirado aunque en la tercera parte volvió al ring de box ante las amenazas de un antiguo amigo convertido en rival Damian Anderson.

Michael B. Jordan ha expresado su interés que ahora el llamado Creedverso pueda crecer con spin off propios quizá uno centrado en la hija que su personaje tiene con Bianca Taylor-Creed que es interpretada por la actriz Tessa Thompson, otros personajes heredados incluyen a Ivan y Viktor Drago que son retratados en la pantalla grande por Dolph Lundgren y Florian Munteanu.

La tercera película de Creed fue lanzada en cines en marzo de este 2023 fue uno de los grandes éxitos recaudando poco más de 275.3 millones de dólares a nivel mundial, la crítica especializada le dio un 88% de aprobación en el Rotten Tomatoes y el publicó la valoro con un 96%.

Creed 4 por el momento no cuenta con una fecha de lanzamiento tentativa.

