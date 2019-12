Cristian responde a Yolanda Andrade sobre boda con Verónica Castro

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde que salió a la luz el supuesto romance que hubo entre Yolanda Andrade y Verónica Castro varias personalidades salieron a hablar al respecto pero quien se limitó a no opinar fue el hijo de la actriz, Cristian Castro.

De acuerdo con una revista de espectáculos, el cantante también conocido como el 'Gallito Feliz' por fin dio su postura sobre la supuesta boda entre su madre y su expareja.

A pesar de que hace algunas semanas se reveló que Cristian estaba sumamente molesto con Yolanda por ventilar este romance, ahora el famoso mostró una respuesta distinta.

El intérprete de “Por amarte así” aseguró estar sorprendido por las declaraciones de la conductora, con quien mantuvo un romance durante su juventud.

“Es una amiga de la familia, se me hizo raro cómo se manejó, se me hizo extraño, no creo que sea lo real, lo real es lo que te estoy diciendo yo”, detalló durante la entrevista.

Como se recordará, existe la especulación de que en alguna ocasión, Cristian golpeó a su madre y quien tuvo que atenderla fue Yolanda, sin embargo, la conductora no quiso revelar si todo esto es verdad.