Llaman racista a Aleks Syntek por 'burlarse' de los coreanos

CIUDAD DE MÉXICO.- Aleks Syntek, el cantante que ha generado un sinfín de peleas en Twitter por estar en contra del reggaetón, ha dado de qué hablar nuevamente en esta red. Sólo que ahora por el triunfo de Corea del Sur ante Alemania y gracias a este, el pase a octavos de la Selección Méxicana.

El intérprete de "Sexo, pudor y lágrimas", subió un video de él, con los ojos rasgados y diciendo palabras al azar como chimpancé, harakiri, King Kong y tobogán, con el texto: "Todos somos Corea", informa el portal The HuffPost México.

Por este post, decenas de comentarios de "odio", críticas y advertencias le llegaron a Syntek, debido a que el cantante cayó en los "estereotipos más ofensivos del mundo", según usuarios hasta lo tacharon de racista.

Lo peor es que no fue el único video. Después compartió uno en el que se escucha a otra persona "hablar" como coreano y preguntando si se va a hacer o no la carnita asada.

El intérprete contestó un comentario señalando que sólo se trata su sentido del humor, sin afán de ofender: "Sólo sé que no existe el sentido del humor, todo es ofensa y adónde te muevas te cuerna el toro, vaya épocas de rechazo social, es una barbaridad amigo", escribió.

Si hice porque hice, si no hice porque no hice, let me be bonita 😘 mi sentido del humor es mío, reclámale a mi creador 😂