Critican a Billy Ray Cyrus por usar playback en evento de Trump

Billy Ray Cyrus fue uno de los artistas invitados para presentarse ayer tras la toma de posesión del ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Por desgracia y a pesar de toda la preparación que seguramente hubo detrás del Liberty Ball en Washington, D.C., el cantante de country se volvió viral en redes sociales debido a que fue captado haciendo playback.

Esto causó indignación en miles de cibernautas y fans del mismo Cyrus, quien al ver la situación, salió a señalar que durante su presentación fue víctima de problemas técnicos de audio.

Oh my god! Billy Ray Cyrus' performance at Donald Trump's inaugural Liberty Ball is an epic disaster. "Is anyone awake?" 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/LQRNXdE2sq

Aunque su número apenas duró 12 minutos, fue el tiempo necesario para que lo criticaran, no sólo por el playback, sino también por su mala actitud durante la fiesta post investidura de Trump.

Cyrus apareció en el escenario con un aspecto desaliñado, una enorme chamarra, cabellera sin peinar y sombrero con el que cubría prácticamente todo su rostro.

Su entrada incluyó el videoclip del sencillo 'Old Town Road', en colaboración con Lil Nas X, mientras intentaba emparejar el sonido de su guitarra y voz, ayudado de la pista.

Aunque el padre de Miley Cyrus alzó la mano y celebró la llegada de Trump a la presidencia, su actuación no se alejó de la crítica tras informarle a un miembro del equipo de sonido que tenía problemas con la guitarra y micrófono.

Fuck me running 🤣🤣🤣 Billy Ray Cyrus appears to have smoked a mountain of crack and knocked back about 15 Busch lights. Billy Ray Cyrus gives up entirely after attempting to perform at the Liberty Inaugural Ball for Donald Trump and bizarrely wanders around the stage. pic.twitter.com/Q3CKBoFb0L