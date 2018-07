Critican a Maluma por 'lujos' en el cumpleaños de su madre

Agencia

Ciudad de México.- La madre de Maluma, Marlli Arias cumplió 50 años, y por ello quiso darle una sorpresa muy especial. El cantante reunió a sus seres más queridos en un barco y allí mismo le organizaron tremenda fiesta en la que tampoco faltó Marc Anthony.

En la celebración hubo de todo, música, regalos y una espectacular torta de Chanel dejaron sin habla a la madre del artista. Un momento que quedó grabado y que el colombiano compartió con todos en las redes sociales, informa People en Español.

Sin embargo, este momento tan especial de Maluma parece que no ha sido muy bien aceptado por todos. Hay quienes lo criticaron por hacer ostentación de todo lo que tiene y sus lujos varios sabiendo la necesidad por la que pasan muchas personas.

“Yo pienso que cuando eres pobre y con el tiempo llegas a tener dinero lo primero que hace la gente es comprar marcas caras Chanel, Gucci, etc., pero es súper naco mostrarlo para creer que ya no sigues siendo el mismo ‘don nadie’ que eres”, “Qué gran diferencia entre Maluda y J Balvin, increíble, Balvin no publica nada de los detalles a su mami, Maluma le falta aprender a ser humilde”, dicen algunas de las críticas en Instagram.

Un gesto que parece que a Maluma no parece molestarle. En otro de sus videos el artista interpretó su famosa canción “Mala mía”, donde dice que no le importa el qué dirán. “Así es mi vida, es solo mía, tú no la vivas, si te molesta pues… mala mía”, publicó junto a un video donde la canta y la baila con un puro en la mano.

Este momento especial lo compartió con su gran amigo y compañero de profesión, Marc Anthony quien disfrutó la fiesta, junto a Maluma y su familia.