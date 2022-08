Critican a Yuri “hacerle el feo” a bailarines con panza

Hace unas semanas, Yuri fue criticada luego de que indicara que era muy estricta con sus bailarines, a quienes les ha hecho la petición de conservarse delgados: "No crean que van a estar gordos". Estas declaraciones no fueron bien recibidas por las redes sociales, que consideran que la cantante hizo comentarios que tienden a la gordofobia.

En #EUFORIA tour no solo habrán bailes y sorpresas… habrán muchos ÉXITOS!… ✨ ¿ya están listos?… pic.twitter.com/b2zuYmRGvt — Yuri (@OficialYuri) August 2, 2022

En una entrevista, concedida a Radio Fórmula, Yuri mencionó que celebrará sus 45 años de carrera con una gira en la que interpretará todos sus éxitos y volverá a bailar, al ritmo de la época de los ochenta y noventa, pues es una de las solicitudes que le ha hecho su público y, aunque la cantante reconoció que tal vez no pueda moverse como lo hacía a los 26 años, dará todo de sí para ofrecer un gran espectáculo.

Por ello, la intérprete de "La maldita primavera" dijo que, en su regreso, incluirá vestuario con tecnología, visuales y una producción que ella misma ha monitoreado, pues le gusta estar involucrada y conocer todos los detalles de su show.

Otro de los aspectos de los que la veracruzana se mantiene al tanto, pues compartió con el programa de radio es la elección de los mejores bailarines del país, por ello lleva a cabo una mega audición en la que concursan 100 bailarines, de los cuales sólo elige a 30 de ellos.

Están listos? Compra tus boletos 4 nov @ArenaCdMexico 12 de nov @ArenaMonterrey_ 25 de Nov #Guadalajara @AuditorioTelmex 26 de nov #Querétaro Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez 3 de dic @ForoGNPSeguros y más no te lo pierdas! pic.twitter.com/GD8kBEH99W — Yuri (@OficialYuri) August 6, 2022

"Están estrictamente, con una petición de mi parte; se tiene que conservar delgados, porque muchos bailarines entran, empieza el tour y echan la panza y no. Si tú ves a todos los bailarines de las cantantes americanas tienen unos cuerpazos", señaló.

Por ello, cuando la cantante se reúne con los bailarines les hace saber que trabajar al lado de ella requiere de mucha disciplina. "No crean que van a estar gordos", dijo y destacó, "no tengo nada en contra de los gorditos, pero los bailarines siempre se caracterizan por tener buenos cuerpos, obviamente pa´l taco de ojo de las señoras", argumentó.

Fue así que las redes sociales señalaron las declaraciones de Yuri como gordófobas, por lo que en una conferencia a medios, la cantante dijo que ya no se preocupaba sobre lo que se dijera de ella, pues en el pasado ya ha sido tachada de muchas cosas: "Ya soy todo, gordofóbica, mamofóbica, ideofóbica, huevonofóbica, de todo soy, ya me rio, ya me rio".

Otra de las justificaciones de la cantante sobre estos comentarios fue que artistas de talla internacional, como Madonna, no incluyen bailarines con sobrepeso en sus shows. "¿Han visto algún bailarín de Madonna gordito? (…) un bailarín tiene que ser cuerpo de bailarín, pero no es porque yo sea racista", puntualizó.

La intérprete también se dijo tranquila, pues aseguró que no ha dicho nada malo, haciendo referencia a las acusaciones de parte de la comunidad LGBT+ que, ha estado en desacuerdo por su forma de expresarse sobre la homosexualidad y las preferencias sexuales diversas.

(Con información de El Universal)