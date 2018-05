Cuahutli Jiménez, actor exitoso en la televisión

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El actor Cuahutli Jiménez es originario de Villahermosa, estudió en CasAzul, ha hecho series con Telemundo como “Señora Acero”, “La querida del Centauro”, “El señor de los Cielos” y en Televisión Azteca es la segunda producción en la que ha trabajado, la primera fue “La Fiscal de Hierro” y ahorita “Tres Milagros”, participó en la segunda temporada de “The Walking Dead” con AMC un año y está participando en la serie de “Tres Milagros”.

“Mi personaje en Tres Milagros es el Chemo que empieza siendo amigo y termina como el novio de Milagros Cruz, Nikita, que es una de las protagonistas y bueno nosotros somos los personajes centrales del mundo del barrio, son tres universos muy distintos y ahí Nikita y Chemo tienen una rivalidad muy marcada con el Bryan, hermanastro de Nikita que es con quien se desarrollan los conflictos; después aparece Fernando que es Joaquín Ferreira en la historia y es cuando Chema empieza a sentirse inseguro del amor de Nikita”, detalló en exclusiva con Novedades Quintana Roo el actor.

“Tres Milagros es un proyecto que terminó de grabarse en enero, la dirige Carlos Bolado y Camilo Vega, un director colombiano, joven, muy bueno, estamos aún al aire y muy contentos con la respuesta del público, en redes sociales, creo que las historias del barrio están gustando mucho porque están llenas de acción, drama, persecuciones y todas estas cosas, No es la primera vez que me toca interpretar un personaje cercano a eso, ya tenía algo de conocimiento y tuve mucho acercamiento con los directores, por nuestra parte los actores de barrio trabajamos bastante constante con ese universo, tuvimos entrenamiento en armas, combate escénico, como saben esta es una adaptación de una serie colombiana pero no quisimos casarnos con una idea ya establecida, así que hice mi investigación de cómo sería un Chemo en México y construir toda esa parte del abuso y la violación, como afecta psicológicamente al personaje, empezamos con bastante tiempo de anticipación y se pudo hacer y trabajar, además, se hizo un equipo muy bonito de trabajo, éramos casi 400 actores y hubo muy buena vibra entre todos”, expresó.

Grabamos en la colonia El Puerto en Tlalnepantla de Baz en el Estado de México, tengo entendido que ahí también se grabó algo de Rosario Tijeras, entonces es un barrio muy fotogénico, tiene el cerro y vistas muy impactantes de parte de la ciudad, casi no estuvimos en foro y eso le da mucho realismo a la historia.

Sobretodo construir psicológica y emocionalmente a un chavo que ha pasado por un caso de abuso sexual hacia él, eso fue un clavado profundo, complicado, complejo pero que nos hace crecer y madurar como actores, creo que es el proceso con el que más aprendí, entender qué pensaba y qué sentía Chemo durante esa agresión y después, que es lo que le queda en la cabeza, cómo se queda él en el mundo, cual es la relación con su novia después de vivir este momento, con quién lo habla, con quien no, después de que esto ocurre Chemo lo guarda y en una escena se lo confiesa a Nikita que es donde se quiebra y de ahí surge la resolución para tomar venganza. Es lo que uno busca como actor dar vida a estos personajes que son como un reto.

Ser actor es muy difícil

Tengo una participación en una serie de Netflix que estará saliendo al aire este año, hay dos películas que filmé el año pasado, una se llama “Los adioses” de Natalia Beristain y la otra “Dos Fridas” de una directora costarricense que se llama Ishtar Yasin que se supone se estrenan este año; hay una invitación para teatro con Diego del Río, un gran director joven y una serie de época con la cadena Fox pero aún no se ha firmado.

Siento que he aprendido mucho, he tenido oportunidad de trabajar con gente que admiro, es una carrera muy difícil la de ser actor y no solo por el acceso a las oportunidades de trabajo sino porque somos muy clavados, yo personalmente tengo clara la idea de qué tipo de proyectos quiero hacer, es una carrera que te forma mucho el carácter y en la que vas aprendiendo mucho a recibir negativas, luego invitaciones y en este momento quiero regresar a ser teatro que es con lo que inicié, con muchas ganas de tener personajes relevantes en cine y tener más participaciones en series de este tipo que hablen de situaciones reales que puedan llegar a ser crudas y ese es el camino.

