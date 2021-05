Esto pagaría Ángela Aguilar por su interpretación del Himno Nacional Mexicano.

Ángela Aguilar es noticia pero esta vez no por su hermosa voz, sino por su olvidable interpretación del Himno Nacional Mexicano previo a la pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y el británico Billy Joe Saunders.

En redes sociales la cantante fue blanco de muchas críticas y una que otra defensa por parte de sus fans, sin embargo la historia de su interpretación podría no terminar con los memes.

Muchos usuarios de redes sociales han solicitado a la Secretaría de Gobernación que multe a Ángela Aguilar por “alterar” el himno nacional.

Esto, de llevarse a la realidad implicaría que la hija de Pepe Aguilar tendría que pagar una multa, de acuerdo con la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, que en el Artículo 38 indica que:

Por si esto fuera poco, el Artículo 39 dicta que:

Este desacato, de acuerdo con el Artículo 56 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, podría ser de 250 cincuenta veces el salario mínimo (aproximadamente 53 mil pesos) e incluso arresto hasta por 36 horas se indica en dicho artículo.

A través de un en vivo en su cuenta de Instagram, Pepe Aguilar dio a conocer su postura sobre el desatino de su hija Ángela al interpretar el himno.

El cantante, aunque defendió a su hija, aceptó que la joven “la regó”, en parte por su falta de experiencia de su hija.