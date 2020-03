¿En cuarentena? Aquí te dejamos plataformas web para ver películas gratis

México.- Para combatir la cuarentena a causa del coronavirus (Covid-19) ha regresado el servicio de streaming Popcorn Time.

La plataforma que ofrece su servicio de manera gratuita y que es uno de los enemigos de Netflix, así como otras páginas oficiales de contenido audiovisual, anunció en su cuenta de Twitter “Tómate una corona, no atrapes la corona. Prueba nuestra nueva versión ahora!”.

Take a Corona, Don't Catch Corona. Test our new version now!https://t.co/Ecvp0QMAo6 — Popcorn Time (@popcorntimetv) March 13, 2020

El servicio ya cuenta en su catálogo varios estrenos del cine como “Star Wars: The Rise of Skywalker”, “Joker”, “Sonic the Hedgehog”, así como series “Better Call Saul”, “Westworld” y “Futurama”, entre otras.

Con la advertencia que podría presentar problemas en algunos países y que tu localización podría estar monitorizada a través de tu IP y recomienda usar una VPN para proteger tu anonimato al momento de usar la aplicación.

La plataforma en su página de inicio recuerda:

“Popcorn Time es un cliente BitTorrent de software libre y multiplataforma que incluye un reproductor multimedia integrado. Las aplicaciones proporcionan una alternativa gratuita a los servicios de transmisión de video basados en suscripción, como Netflix. Popcorn Time utiliza la descarga secuencial para transmitir videos listados por varios sitios web de torrents, y los rastreadores de terceros también se pueden agregar manualmente”

Este servicio comenzó a operar en 2014, no exento de polémica y debiendo enfrentar redadas policiales, así como ordenes judiciales de cierre. Su actividad acabó desapareciendo definitivamente en 2016 para regresar este 2020.

La pregunta es clara, ¿cuánto tiempo durará esta vez Popcorn Time?

Si deseas descargar la aplicación aquí te dejamos el link.

Otras plataformas para ver películas

Cinecalidad.com, es una página de calidad, en la que es posible encontrar largometrajes en castellano, portugués e inglés, siempre con la mejor calidad en HD y Blue Ray. En su web se especifican las distintas secciones en función de los géneros: drama, aventuras, ciencia ficción, etc. Aunque es posible encontrar publicidad en algunos momentos, no es de tipo invasiva.

En Pelispedia.tv puedes encontrar mucho contenido, pues en este sitio es posible disfrutar de películas tanto en versión original como subtituladas. También es posible ver series.

PoseidonHD es una de las webs más recomendables para ver películas en castellano sin necesidad de registrarse. Simplemente filtra por género, año de estreno y país, y elige lo que más te guste.

(Con información de Xataka y Psicología y Mente)