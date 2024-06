La cuarta temporada de ‘The Boys’ está a nada de estrenarse, por lo que el reparto compartió un poco de lo que sucederá con sus personajes.

Antony Starr, Chace Crawford, Erin Moriarty, Karen Fukuhara y Claudia Doumit aseguraron que la nueva temporada llegará con más poder y ambición.

Después de que Homelander optara por eliminar con su vista de láser a un hombre que le tiró una lata a su hijo Ryan al final de la tercera temporada de ‘The Boys’, el actor Antony Starr declaró que su personaje ‘ha estado confinado en una jaula corporativa toda su vida’.

“Se ha tenido que apegar a las reglas de otras personas, se da cuenta de que puede tener un arranque y a la gente le encanta”. “Pobre tipo, aunque tuvo algo de culpa porque le lanzó la lata a ese niño, probablemente se merecía morir”, bromeó Starr.

Cuarta temporada de ‘The Boys’ llegará con más poder y ambición. (Foto: PrimeVideo-AP)

El actor neozelandés comentó que este acto en particular del superhéroe, liberó su mente, algo que lo llevará a hacer cosas que no quieren que haga.

“Lo que llevará a una verdadera expansión de los temas que ya tenemos sobre poder, legado, ambición, codicia; todas las cosas que realmente no queremos que Homelander tenga, son por las que irá”, detalló.

A pesar de la indiscutible lealtad de The Deep, interpretado por Chace Crawford, este personaje también comenzará a dudar sobre si quiere quedarse como la ‘sombra’ de Homelander.

“Obviamente le gustaría ser el número uno, pero quizá se dé cuenta de que no es posible. Simplemente quiere encontrar amor y conexión, quizá lo encuentra en una figura cuasi paterna con Homelander, quiere aceptación y realmente es una relación rara”, dijo Crawford.

Annie (Starlight), interpretada por Erin Moriarty enfrenta un duro inicio tras abandonar The Seven y apoyar a The Boys.

“Existe la expectativa de que Annie va a entrar en ese grupo y que va a encontrar su lugar en el mundo y todo estará bien, o que todo será mejor”, comentó Moriarty. “Creo que cada vez que tienes expectativas tienes que corregir de acuerdo a las temporadas anteriores y pensar lo que nos han enseñado los precedentes”.

La actriz también reveló que en la cuarta temporada los fanáticos de la serie tendrán que ver a una Annie mucho más oscura.

“Quizá ha perdido su inocencia, pero no ha sido corrompida. Se trata menos de su inocencia y más sobre su impulso, eso es lo más importante que necesita mantenerse”.

Con información de AP