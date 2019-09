Culpan a La Casa de las Flores por pelea entre Verónica Castro y Yolanda Andrade

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La periodista Flor Rubio dio a entender que el origen del conflicto entre Yolanda Andrade y Verónica Castro habría iniciado porque ésta última se negó a personificar a la novia de la conductora en 'La casa de las flores'.

De acuerdo con información de Univisión, fue el 12 de noviembre de 2018 cuando en la página de Facebook de la emisión 'Montse y Joe', Yolanda Andrade anunció que Manolo Caro buscaba su participación actoral en su proyecto.

"Querido público conocedor, estoy impactada, Manolo Caro quiere que regrese a actuar, ¿cómo se atreve?, pero quiere que sea la novia de Verónica Castro en 'La casa de las flores'", dijo la actriz en el video en aquella ocasión.

El pasado 20 de septiembre, la periodista Flor Rubio revivió el tema, al hablar en su programa radiofónico 'Fórmula espectacular' sobre una de las razones por las cuáles, supuestamente, Verónica Castro habría salido de la serie.

Verónica Castro salió de La Casa de las Flores por culpa de Yolanda Andrade

"A mí me contaron que efectivamente en su momento Manolo Caro le ofreció a Verónica Castro ser pareja de Yolanda Andrade en la serie 'La casa de las flores', eso sí fue real, en ese momento Verónica le dijo 'de ninguna manera'", comentó la comunicadora.

"'No quiero ese personaje, no quiero ser gay, no quiero ser pareja de Yolanda, no va con lo que yo he hecho', y a partir de ese momento es cuando viene nuevamente el conflicto porque Yolanda se enteraría de esta situación", agregó la periodista en torno la supuesta contestación de Castro.

De hecho Manolo Caro, el creador de 'La casa de las flores', respondió a un comentario que le hizo un usuario en el Instagram de Verónica Castro, pues lo culpaba de haber comenzado el conflicto entre las estrellas mexicanas.

"Se dice que por tí empezó todo, que fuiste tú el que intriga en esto, la vida da muchas vueltas", publicó el usuario Williandgia. "No digas mamadas o muestra pruebas. Surrealista tu pensamiento", contestó Manolo.

El 3 de septiembre pasado, Yolanda Andrade tuvo una entrevista en el programa 'Abriendo la conversación' que conduce Jorge Poza, ahí dio detalles de la boda simbólica que hace años tuvo en Ámsterdam con una mujer y dejó entrever que se trataba de Verónica Castro. Mezcalent

"Yo creo que vienen bromeando desde que fue Manolo al programa de ellas ('Montse y Joe') y que fue a decir que iba a trabajar Yolanda en la serie y que iba a salir de pareja mía”, afirmó Verónica Castro.