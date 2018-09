‘La Tigresa del Oriente’ baila al ritmo del #ThalíaChallenge

Agencia

LIMA, Perú.- Judith Bustos Ahuite, mejor conocida como "La Tigresa del Oriente", vuelve a hacer de las suyas en redes sociales.

La cantante peruana se unió al reto viral de Thalía.

En su cuenta de YouTube 'La Tigresa' hizo el #ThalíaChallenge.

"¿Están ahí mis vidas? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten?", la ya inmortalizada frase que utilizó Thalía en un video que publicó en redes fue dicha ahora por "La Tigresa".

'La Tigresa' realizó su propia versión del challenge durante el programa peruano 'El Artista del Año'

En esta presentación la peruana utiliza un atuendo similar al de la intérprete de 'No me acuerdo' y 'Equivocada'.

Con su participación en el programa la cantante apoyó a un niño que sufre de mielomeningocele y displasia de la cadera.

Un novio 20 años más joven

Sin embargo, antes de que inicie su presentación en 'El artista del año', la conductora Gisela Valcárcel aprovechó que tenía a su lado a la Tigresa del Oriente para hacerle una pregunta sobre un mensaje que ella envió hace unos meses a través de su cuenta oficial de Twitter.

De acuerdo con el portal La República, cuando algunos usuarios la criticaron por mantener una relación amorosa con un joven veinte años menor que ella, la intérprete de 'Un nuevo amanecer' respondió.

"Algunos me critican, me llaman vieja, abuela y hasta afirman que debo irme a cuidar nietos. No hallan cómo atacar. Pero, soy feliz, relevante, tengo novio y más sexo que muchos de los que me juzgan. Así soy, Tigresa".

Cuando Gisela Valcárcel quiso continuar con las candentes preguntas sobre su vida sexual, la Tigresa del Oriente la "calló" en vivo en 'El artista del año', manifestando que a nadie la interesa lo que hace en la privacidad con su pareja.