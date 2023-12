Daddy Yankee se despide para siempre del reguetón para vivir por Cristo

Daddy Yankee considerado por muchos como “El rey del reguetón” se despidió oficialmente de los escenarios y de su vida en la industria de la música.

Anunciando que a partir de este momento “vivirá por Cristo”

El domingo 3 de diciembre, el intérprete de éxitos como "La Gasolina" y "Ella Me Levantó" llevó a cabo su última presentación en vivo desde su natal Puerto Rico.

La cual también fue transmitida a nivel mundial para que la pudieran disfrutar todos sus fanáticos.

El cantante urbano platicó con sus seguidores, a los cuales les confesó que su vida será guiada por el ámbito religioso.

"Este día para mí, es el más importante de mi vida esta noche reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Cristo vive en mí y que yo viviré para él. Este es el final de un capítulo y el comienzo de uno completamente nuevo.

"Este día para mí es el más importante de mi vida y se los quiero compartir porque no es lo mismo vivir una vida de éxitos que una vida con propósito".

El puertorriqueño reafirmó lo que conversó previamente en su cuenta de Instagram, donde realizó la aclaración de que ha encontrado en la religión aquel sentido que buscaba en su vida.

"Por mucho tiempo yo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar. Trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida, en ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo.” “Y les tengo que confesar que ya esos días terminaron, alguien pudo llenar ese vacío que sintió por mucho tiempo. Me pude dar cuenta que para todos era alguien, pero yo no era nada sin él (Cristo).”

"Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia: ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?", enfatizó el artista que también Sea desempeñar como productor discográfico.

Daddy Yankee agradeció el apoyo que ha recibido de su público durante su carrera musical, además dejó claro que siempre intentó inspirar a otros.

"Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme problemas, con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los chamaquitos a que sean líderes, que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por su familia y por los suyos", puntualizó durante el concierto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Daddy Yankee (@daddyyankee)

Con información de Reforma.