Dafne Keen protagonizará la cinta de terror “Whistle”

Corin Hardy el cineasta detrás del primer filme de “The Nun” tiene otro proyecto de terror en desarrollo se trata de la cinta “Whistle”, según Deadline contará con Dafne Keen.

El director detrás de La Monja ganó reconocimiento por esa película en 2019 recordando que fue un gran éxito para Warner Bros recaudando poco más 366 millones de dólares a nivel mundial.

Whistle seguirá la historia de un grupo de jóvenes inadaptados de una secundaria que por accidente se encuentran con un antiguo silbato azteca maldito, ignorando es que al sonarlo convocan a sus futuras muertes para que vayan por ellos, deberán apurarse a saber de los orígenes de este objeto y si hay forma de revertir sus efectos antes de que sea demasiado tarde.

Dafne Keen actriz española-británica de 18 años saltó a la fama por su papel de X-23/ Laura en la cinta de los X-Men “Logan” del 2017, además de interpretar a Lyra Belacqua en la serie de HBO “His Dark Materials”, además protagonizará la serie de Star Wars “The Acolyte”.

Otros actores que estelarizan este filme sobre el silbato maldito incluyen a Sophie Nélisse (Ladrona de Libros y Yellowjackets), Sky Yang ( Rebel Moon ), Percy Hynes White ( The Gifted y Wednesday) y Nick Frost mejor conocido por Shaun of the Dead y Luchando con mi familia.

Se menciona que es una producción entre Canadá e Irlanda con contrato de ACTRA en lugar de la SAG, además el rodaje se realizará en Ontario, al no estar sujetos a la actual huelga de actores de Hollywood planean empezar a filmar la primera semana de noviembre.

Por último se menciona que el proyecto aún no se ha vendido a ningún estudio o plataforma streaming por lo que todo indica que esperaran para escuchar las ofertas a nivel internacional, de momento no tiene una fecha de lanzamiento tentativa, habrá que esperar por nueva información.

