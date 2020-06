Damián Alcázar: "AMLO ha sido el mejor presidente en muchísimos años”

Ciudad de México.- Damián Alcázar reiteró su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, y pidió que dejen de involucrarlo en fake news que señalan lo contrario.

A través de un video que circula en redes sociales, el actor expresó que para él, AMLO es el mejor presidente en muchísimos años, pues ha hecho muchas cosas por el pueblo mexicano.

Alcázar, protagonista de cintas como "El crimen del padre Amaro", "Un mundo maravilloso", "La ley de Herodes" y "El infierno", lamentó que mucha gente no reflexione sobre las problemáticas del país y la gente que vive en nuestro país.