Dan Da Dan revela fecha de estreno para su temporada 2; entérate aquí

El anime Dan Da Dan, basado en el manga de Yukinobu Tatsu, ha cautivado a miles de fanáticos en todo el mundo con su mezcla única de OVNIs, fantasmas y humor.

Tras el final de su primera temporada, se ha confirmado oficialmente que la segunda temporada llegará a las pantallas el 2 de julio de 2025, según el medio japonés MBS y plataformas como Crunchyroll.

La primera temporada, que concluye hoy en Crunchyroll, sigue las aventuras de Momo Ayase y Ken Takakura (Okarun), quienes enfrentan fenómenos sobrenaturales y criaturas extrañas.

Okarun and Jiji have made a strange discovery, while Momo finds herself under attack! What mysterious encounters await them next?!



