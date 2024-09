Dana Walden podría reemplazar a Bob Iger como CEO de Disney

En las últimas semanas, comenzó a rondar la incertidumbre sobre quiénes estarían en la misteriosa lista de reemplazos para CEO de la empresa del ratón: Disney, cargo que Bob Iger ocupa actualmente.

Los altos miembros de Disney informaron a finales de agosto de este año que James P. Gorman será el encargado de liderar el comité de planificación encargado de manejar el drama de sucesión.

En pocas palabras, el trabajo de Gorman será asegurarse que el traspaso de la corona del imperio de Disney esté libre de dramas y conflictos.

Cabe destacar que la guerra por el trono de Mickey Mouse ya ha dado sus primeros pasos pese a que Bob Iger dejará el puesto de CEO en 2026.

La pregunta clave en estos momentos es: ¿quién tiene la mejor oportunidad de salir victorioso en este juego de poder?

Who will replace Bob Iger at Disney?



Dana Walden, co-chairman of Disney Entertainment, has a leading edge, according to nearly a dozen industry players, corporate rivals and Disney sources who spoke with Variety. https://t.co/fUQ55aoLMX pic.twitter.com/EbtMmMOtCm