Daniel Bisogno protagoniza discusión en redes y Salinas Pliego lo respalda

MÉXICO.- El presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego manifestó su respaldo al conductor del programa "Ventaneando", Daniel Bisogno, luego de que corrieran versiones que lo colocaban fuera de la empresa, luego de un altercado en Twitter con un seguidor del presidente López Obrador.

Salinas Pliego expresó en su cuenta de Twitter que apoya cien por ciento al conductor y que éste continuará en TV Azteca.

El pasado 28 de octubre el conductor de "Ventaneando" discutió en redes con un usuario, del que dice, recibió amenazas en contra de su hija por lo que no se quedó callado y lo agredió verbalmente a través de un tuit que borró posteriormente.

Sin embargo, más tarde Bisogno se disculpó públicamente y decidió retirarse por un tiempo de las redes sociales.

Salinas Pliego ha tenido intensa actividad en Twitter desde hace un par de semanas, luego de que echara a andar una actividad para regalar un millón de pesos a sus seguidores.

El empresario, quien dio positivo a Covid-19 en días pasados, pidió apoyo a través de Twitter para saber cómo repartir el dinero: mil premios de mil pesos, 200 premios de 500 pesos o 100 premios de 10 mil pesos.

#BuenosDiasATodos, ya es fin de semana y me siento muy bien 😌.



Hoy me desperté con las ganas de REGALAR 1 millón de pesos 😎, aquí en Twitter, transferido a su App de @BancoAzteca (si no la tienen descárguenla a su cel), necesito que me ayuden a pensar cómo los reparto: 🤔