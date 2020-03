Daniel Radcliffe confiesa que “Harry Potter” lo volvió alcohólico

LONDRES, Reino Unido.- El actor inglés Daniel Radcliffe, reconocido por su papel en la saga cinematográfica “Harry Potter”, confesó a través de una entrevista para la emisora del Reino Unido, BBC Radio 4, que el filme que le dio fama internacional, también lo empujó al alcoholismo.

“Mi alcoholismo se debe a ‘Harry Potter’ y empeoró porque me preguntaba si seguiría siendo el mago de Hogwarts para siempre y eso me estresaba”, reveló el actor británico.

Asimismo, la presión de su protagónico, también le causó problemas severos de autoestima: