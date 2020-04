Danna García denuncia que sufre acoso y discriminación

México.- La actriz colombiana Danna García no pudo aguantar más las agresiones de parte de sus vecinos luego de haber sido diagnosticada con Covid-19, por lo que decidió denunciarlos públicamente ante las redes sociales.

La actriz, desde sus inicios con la enfermedad, ha tratado de mantener informados a sus seguidores, pero desafortunadamente en los últimos días no solo ha tenido que lidiar con ella, sino también con sus vecinos.

"En estos momentos de crisis es cuando se conocen las personas. En carne propia vivo el ser acosada por mis vecinos por el virus" escribió Danna en su cuenta Twitter, a compartir con sus miles de seguidores el mal momento que está atravesando.

Fue por medio de su cuenta oficial de Twitter que la actriz de “Pasión de Gavilanes” compartió que hasta se le ha prohibido hacer uso del elevador de donde vive.

“Hoy me hice otra prueba de covid. La entregan la otra semana. Pero como no me dejan usar el ascensor los vecinos, bajé y subí asfixiada de tanta escalera por mi problema de pulmones… Ufff, sin palabras”, escribió.

Sin duda, el miedo y la ignorancia acerca del virus han hecho que miles de personas no quieran estar cerca de una persona que tiene el virus o ha salido de él.

Danna levantó su voz y se unió a una importante iniciativa que se llama Charla entre amigas, el cual fue un encuentro en vivo que tuvo lugar el domingo 26 de abril, en donde habló del acoso en estos tiempos.