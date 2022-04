¡Feliz y enamorada de Alex Hoyer! Danna Paola confirma su relación

Danna Paola y Alex Hoyer ya no pueden ocultar su amor, aunque llegaron por separado a la alfombra roja del musical “Charly y la fábrica de chocolate”, ambos hablaron por primera vez de su relación.

“Es la primera vez que voy hablar y para mí es algo muy privado, mantenerlo para nosotros es decisión, no es un secreto porque obviamente no lo es, creo que ya no tengo 15 años como para negar relaciones al contrario, me enorgullece mucho estar al lado de una persona que admiro y que me admira, que crecemos todos los días y nos apoyamos”, declaró la intérprete de “Mala Fama”.

“Sí estoy feliz, sí estoy enamorada, pero justo lo hago (hablar de la relación) porque allá afuera hay muchas especulaciones y la gente es muy hiriente”, añadió la actriz.