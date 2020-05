Danna Paola comparte sexy foto en pijama

México.- Cuando nos referimos a ropa sexy en lo último que pensamos es en las pijamas. Ahora, gracias a Danna Paola estás a punto de cambiar tu punto de vista, pues como todo lo que toca lo convierte en oro ahora le llegó el turno a esta prenda hecha para descansar y relajarse.

Danna Paola es una de las cantantes y actrices mexicanas más populares de la actualidad. Gracias a su talento innegable en el escenario, en las pantallas con su participación en Élite y ahora con su carisma en TikTok.

Como todo el mundo la cuarentena parece también causar estragos anímicos en Danna pues se la ha pasado jugando videojuegos en la sala de su casa incluso lo ha hecho con la pijama puesta todo el día.

Y así fue como lo compartió a través de su cuenta de instagram sin ningun remordimiento ni preocupación al mostrarse desenfadada, relajada pero realmente sexy.

En la imagen se le puede apreciar el cuerpazo que posee, ya que se ve su perfecta silueta y torneado trasero, luciendo súper sensual, pero en una pijama rosada de felpa que contrasta y le dan ternura a la fotografía.

Ver esta publicación en Instagram tal vez es mejor así... Una publicación compartida por Danna Paola (@dannapaola) el 23 de May de 2020 a las 6:55 PDT

Con esta fotografía no solo reveló lo sensual y coqueta que puede ser, si no que compartió un tatuaje que hasta ahora tenía muy bien escondido. Aunque no se percibe muy bien lo que dice el tatuaje está colocado en una zona muy interesante de su cuerpo y que la hace aún más sensual.

Sin duda esta cuarentena ha sido bueno para los fanáticos de Danna Paola, pues desde que dio inicio el confinamiento la cantante no ha dejado de compartir su día a día con nueva música y mostrando sus incontables talentos y carisma.