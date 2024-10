Danna Paola desmiente la supuesta enemistad con Belinda

Danna Paola, a sus 29 años, ha logrado una sólida carrera en el espectáculo mexicano al igual que Belinda, de 35, quien también es una reconocida figura en la industria.

A lo largo de sus trayectorias, ambas han enfrentado constantes rumores sobre una supuesta enemistad, alimentados en gran parte por los medios y algunos fanáticos.

Danna junto a Belinda vía instagram stories. pic.twitter.com/WO1SpgdIWh — Danna Info (@infobydanna) October 15, 2024

Sin embargo, Danna Paola ha decidido poner fin a estos chismes, aclarando su relación con Belinda y dejando claro que no existe ninguna rivalidad entre ellas.

En entrevista con el programa Hoy, Danna Paola enfatizó que los rumores de enfrentamiento son fabricaciones externas y no reflejan la realidad de su vínculo con Belinda.

“Eso lo crea la prensa, y los fans, los anti fans; no, la verdad que yo siempre los he admirado mucho”, expresó Danna Paola, destacando que ha admirado a Belinda desde siempre y que no entiende el origen de estas versiones de enemistad.

Belinda y Danna Paola cantando juntas “LA MALA”.



pic.twitter.com/u3N7wOzDoH — Belinda Access (@BelindaAccess) August 24, 2024

"Beli" y Danna Paola comparte tiempo juntas

Las dos cantantes fueron vistas juntas en la fiesta de Shakira por el lanzamiento de su sencillo Soltera, lo cual sorprendió a sus seguidores, ya que ambas lucían felices y en buena sintonía.

Además, Danna Paola se mostró contenta con la reciente colaboración de Belinda y Kenia Os en la canción Jackpot, destacando el talento y la energía positiva de ambas artistas.

Para Danna Paola, estos rumores no son más que “muy de telenovela”, y afirmó que ella y Belinda se llevan bien.

“Nos llevamos muy bien, nos hemos visto varias veces y siempre hemos creado una energía muy linda” , comentó, cerrando cualquier especulación sobre una rivalidad entre ellas y aclarando que no tiene enemigas en el medio.

(Con información de sdpnoticias)