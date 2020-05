Danna Paola se desviste para presumir tatuaje en Instagram

Ciudad de México.- El confinamiento aún prevalece en México y, a pesar de que España ya regreso a la "normalidad", varias celebridades continúan mostrando su día a día en las redes sociales. Ya sea con videos en Instagram o Tik Tok, nuestras famosas nos dan cátedra de qué hacer en la cuarentena y lograr así pasar el tiempo sin salir de casa.

En esta ocasión, Danna Paola sorprendió con una foto increíble topless y con una toalla en la cabeza como un divertido accesorio.

En la foto vemos a Danna presumiendo su espalda como si recién saliera de ducharse. El único accesorio que lleva es una toalla de baño en la cabeza y en la foto (a blanco y negro).