Danna Paola le dice a Paulina Rubio “No, yo sí canto”

México, 14 Mar (Notimex)-. La cantautora mexicana Danna Paola, fue atacada en redes sociales tras compartir un video en su red social, donde imita y supuestamente se burla de la cantante Paulina Rubio.

La intérprete de Sodio cantó durante el video el tema Ni una sola palabra al estilo de “la chica dorada” y durante el fragmento se detuvo para culminar el clip con un comentario aparentemente dirigido a la intérprete Paulina Rubio.

“No, yo sí canto, espérame”, dijo la compositora, quien continuó con si imitación entre pequeñas carcajadas, lo que despertó la molestia de los cibernautas y causó división de opiniones entre ambos fandoms.

danna paola singing “ni una sola palabra” by paulina rubio on set pic.twitter.com/OOej8fEIoC

La artista de 24 años hizo frente a los comentarios y explicó a través de su red social el contexto del video: “Okay, vamos a ver, no hagan chisme donde no lo hay, malinterpretando”, escribió.

Okaayy , vamo a ver, no hagan chisme donde no Malinterpretando😑

1- estábamos jugando a imitar,( creo que han visto muy bien que imito de repente, y no solo a Pau)

2- yo me refería a Omar, y es un chiste local entre ambos.

3- yo amo a paulina since forever, respect always! Xx💕 https://t.co/l37vrL4ovb