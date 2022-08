Danna Paola estrena su nuevo sencillo “Éxtasis”: fans enloquecen

Este jueves, Danna Paola lanzó su nuevo sencillo que lleva por nombre “Éxtasis”, material musical que ha sido esperado con ansias por sus fans, y hoy las redes estallaron ante la difusión de la canción “vibra deliciosa”.

En el video, que superó las diez mil reproducciones en cuestión de minutos, la cantante luce un atrevido traje negro y un look espectacular digno de su nuevo proyecto.

Aunque el clip no es el oficial, la intérprete de "Mala Fama" logró colarse en la primera posición de las tendencias.

Danna Paola `rompe´ las redes y la taquilla

Durante casi tres días, el nombre de la cantante mexicana es tendencia en Twitter, en primera porque sus “Dreamers”, se emocionaron por su gira en este 2022. Cabe mencionar que la también actriz logró hacer Sold Out en el auditorio nacional el mismo día de la preventa.

Esto generó que las redes se llenaran de memes sobre la triste historia de los usuarios al no alcanzar boletos, incluso la intérprete de "Mala Fama", agradeció a sus fans.

" SOLD OUT!!!!! ESTOY EN SHOCK!!!GRACIAS GRACIAS GRACIAS ! CDMX", expresó la artista.

“Quiero pedir una cámara. Para pedirle a @dannapaola que abra una segunda fecha en CDMX porque ya no alcancé boletos o sea me llena de orgullo y emoción, PERO YA NO ALCANCÉ BOLETOS”, escribió un internauta.

Quiero pedir una cámara. Para pedirle a @dannapaola que abra una segunda fecha en CDMX porque ya no alcancé boletos 💔🥹 o sea me llena de orgullo y emoción, PERO YA NO ALCANCÉ BOLETOS 😭😭😭 #XT4S1S pic.twitter.com/KeCrie1KVt — Pablo Chagra❌ (@pablo_chagra) August 9, 2022

Más tarde, la novia de Alex Hoyer, anunció que pronto habría una segunda fecha en el Auditorio Nacional.

En su más reciente tiktok, Danna Paola anunció que muy pronto se abrirá otra fecha del #XT4S1STOUR para CDMX. pic.twitter.com/7vRVDTInje — ❌The Danna Society❌ (@TheDannaSociety) August 10, 2022

La ahora llamada “princesa del pop” viene cosechando éxito tras éxito, desde que regresó a la industria de la música tras su salida en la famosa serie española de Netflix, “Élite”.