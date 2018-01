Danna Paola festeja el regreso de su... ¡iPhone X!

Agencia

MÉXICO.- Fue este jueves que Danna Paola se mostró triste por el robo de su celular, un nuevo iPhone X que no tiene dado de alta con un número mexicano. La actriz pronto pidió ayuda a todos sus seguidores en Twitter para poder recuperarlo, asegurando que ella sabía que "aún hay gente honesta".

Parece que desde ayer por la noche tuvo noticias de su teléfono pues escribió: "Por si tenían el pendiente o no... Parece ser que lo podré recuperar. Hasta aquí mi reporte @lopezdoriga 🙌🏻😅", escribió alivida.

Parece que su esperanza no fue en vano pues este viernes finalmente ha compartido la noticia de que ya apareció. "¡APARECIÓ! ¡LO ENTREGARON! GRACIAS GRACIAS GRACIAS! Tú, tú personita anónima. ¡VALES MIL! NO LO PUEDO CREER !!!!!!!", publicó agradeciendo a la persona que lo regresó.

¡APARECIÓ!

¡LO ENTREGARON! 😱😱😱😱GRACIAS GRACIAS GRACIAS!

Tú, tú personita anónima.

¡VALES MIL!

NO LO PUEDO CREER !!!!!!! 😬😬😬😬😬😬😬😬😬

💗✨💗✨🤩✨ — Danna Paola (@dannapaola) 19 de enero de 2018

Lo raro ha sido que, a pesar de que Danna Paola ofreció una recompensa a quien lo entregara, la persona que lo hizo no pidió nada a cambio y simplemente prefirió mantenerse en el anonimato. Fue la actriz quien contara un poco cómo ocurrió todo en entrevista con Javier Poza: "Lo acaban de entregar en la oficina, y fue súper loco, (…) se había quedado en los foros de Televisa y estaba apagado y es un número que no es de aquí, entonces no había manera de rastrearlo (…) pues parece ser que alguien lo tomó, se lo llevó, lo guardó, se lo robó, no sé qué pasó, en fin, pedí muchísima ayuda, se hizo muy viral esto y me da vergüenza (…) pero lo más loco me acaban de avisar en la oficina que lo acaban de entregar hoy en la mañana anónimamente y voy por él", dijo durante la plática con el conductor de radio.

“No me interesa quién haya sido, pero en verdad se lo agradezco con todo mi amor. (...) Esa persona no pidió recompensa, no quiso nada... Y eso habla más que cualquier cosa”, expresó emocionada Danna a través de su video en sus historias de Instagram.

La también cantante agregó más videos agradeciendo el feliz desenlace de su historia y culminó con este mensaje: “en conclusión, nunca pierdan la esperanza porque todavía hay gente buena en el mundo, anónima, pero buena”.

Con información del portal Quién