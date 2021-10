Danna Paola responde "Yo no me dejo maltratar ni por un novio ni nadie"

Danna Paola respondió sobre los rumores de un supuesto maltrato por su novio Alex Hoyer, la cantante juvenil con más fama en México, nominada a los Premios Lantin Grammy por mejor álbum vocal pop. A través de su cuenta de Twitter respondió a las acusaciones de maltrato por parte de su actual pareja.

Hace unas horas una revista de espectáculos publicó una nota sobre la intérprete de “Sodio” en la que afirmaba que la familia de la cantante no estaba de acuerdo con la nueva pareja de Danna, pues este mostraba actitudes de celos y posiblemente estaba siendo violentada.

Ante esto Danna desmintió tales especulaciones, con cierto enojo pues mencionó que “subestiman su inteligencia y su fuerza como mujer”

“Lo que me preocupa es que los medios amarillistas como esta revista sigan subestimando la valentía y la fuerza de una mujer en sus ejemplares…

YO NO ME DEJO MALTRATAR, NI POR UN NOVIO NI POR NADIE.” Escribió la actriz.

