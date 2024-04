Danna revela sus temores más profundos en su último álbum "Child Star".

En su última producción musical, titulada "Child Star", Danna nos lleva a un viaje íntimo a través de sus miedos más profundos, sus ansiedades palpables y sus anhelos más sinceros. En este álbum, la artista se desnuda emocionalmente, compartiendo con sus seguidores un vistazo a su mundo interior.

"Cada canción es un 'éxtasis', me fijé en cada detalle, por eso tardó tanto; fueron cuatro años. Hacerlo fue una terapia personal, era hacer un álbum pop con mucho drama, se cuenta en un fin de semana saliendo del psicólogo. Es contar lo que tenemos un poco jodido como humanos. Sacamos todo lo que tenemos dentro, (hacerlo fue sacar) toda la mierda que tenemos dentro y es difícil salir de esa coladera.

En un cine de Paseo de la Reforma, su casa discográfica convocó a más de 30 fans para la escucha exclusiva del material, además de medios de comunicación y ejecutivos de marcas patrocinadoras, como Dolby Atmos, cualidad auditiva que tendrá el disco y se escuchará en Apple Music y en cines.

Antes Danna Paola, la actriz y cantante de 28 años comentó que incluso hoy, se retrasó para llegar a su cita porque le dio un ataque de ansiedad ya que le parece una gran responsabilidad dar a conocer el material donde reflexiona sobre la vida que ha tenido ante los reflectores desde que era pequeña.

"Todos me conocen desde que era niña, esto fue una manera de reinventarme, es Child Star porque eso soy, y me gusta ser estrella, pero no soy una estrella fugaz y es lo que seré una estrella pop que seguirá creando música", puntualizó la cantante.