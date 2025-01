Danny Boyle revela visión innovadora para "28 Años Después”

Danny Boyle regresa al universo de los infectados con 28 Years Later (28 Años Después), una película que promete reinventar la narrativa postapocalíptica y expandir la saga iniciada en 28 Days Later (2002).

En una entrevista con Empire, el director aseguró que el nuevo filme adopta "un enfoque completamente diferente", explorando cómo la humanidad ha evolucionado tras décadas de vivir con la amenaza viral.

