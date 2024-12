Dar vida a Red Hulk no fue un reto actoral para Harrison Ford

Harrison Ford, la legendaria estrella de Hollywood, da un paso hacia el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) en ‘Captain America: Brave New World’, que llegará a los cines el próximo 14 de febrero.

En esta película, Ford asume el rol de Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross, el presidente de los Estados Unidos, quien eventualmente se transforma en el imponente Red Hulk.

El personaje, interpretado anteriormente por el fallecido William Hurt, parece no haber supuesto un desafío mayor para el actor de 82 años, quien calificó su experiencia como ‘solo un día más en la oficina’.

Harrison Ford says playing Red Hulk in Marvel's "Captain America: Brave New World" didn’t "seem to me to be a terribly difficult acting proposition."



“I just didn’t sit home at night and say, ‘Oh, what do I want to do when I turn into the Hulk?’"https://t.co/jsm2mZbTGM