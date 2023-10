“Daredevil: Born Again” define a su nuevo showrunner y directores

Marvel Studios seleccionó a su nuevo equipo creativo que estará a cargo del programa “Daredevil: Born Again” que está siendo desarrollado para la plataforma streaming de Disney Plus, se trata de una de las producciones más anticipados por los fanáticos.

Dario Scardapane fue nombrado como el showrunner de la serie enfocada en “El Diablo de Hell's Kitchen”, Anteriormente trabajo para la compañía estando encargado de “The Punisher”, otro de sus proyectos destacados a su cargo incluyen Jack Ryan.

Remplaza a Chris Ord y Matt Corman quienes además originalmente iban a ser los escritores principales, sin embargo aprovechando el tiempo en que la producción está detenida como consecuencia de la huelga de actores en Hollywood, tras una revisión creativa el presidente de Marvel Studios Kevin Feige tomo la decisión de despedirlos de ese cargo.

Aunque siguen vinculados como productores ejecutivos.

La medida obedeció a que el material grabado no convencía, ya que carecía de acción, se enfocaba demasiado en el aspecto legal y el héroe no portaba su traje hasta el episodio 4.

Es importante aclarar que de acuerdo con el medio THR quien anunció esta contratación aún podría conservar parte del material grabado, aunque no queda claro si serán episodios enteros o solo algunas escenas, aunque la decisión dependerá de Scardapane que será el guionista.

En cuanto a los directores los fans pueden estar tranquilos el estudio decidió que fueran Justin Benson y Aaron Moorhead quienes ya han trabajado con la empresa tras dirigir algunos capítulos de Moon Knight y también de la segunda temporada Loki, la dupla está contemplada para filmar todos los episodios restantes de la primer ciclo de la serie de en “el Hombre sin Miedo” del MCU.

Charlie Cox repite su papel como Matt Murdock / Daredevil de la serie de Netflix que tuvo 3 temporadas, la versión del MCU de “El Diablo de Hell's Kitchen” apareció realizando un cameo en “Spider-Man: No Way Home” y después fue un invitado especial en la serie de She Hulk.

Otros que regresan de los programas de la saga “Defenders” incluyen a Vincent D'Onofrio en el rol del villano Wilson Fisk / Kingpin quien apareció por primera vez en el Universo Cinematográfico de Marvel en “Hawkeye” y además aparecerá en “Echo”, otro que retorna es Jon Bernthal como Frank Castle/Punisher.

Por lo pronto en curso está transmitiendo cada jueves desde el 5 de octubre la temporada 2 de Loki, mientras que The Marvels llegará a cines en noviembre cerrando el 2023, el resto de los proyectos de Marvel espera nuevas fechas una vez que concluya la huelga de actores.