Darles una cachetada: Aconseja Carmen Salinas para educar a los niños

CIUDAD DE MÉXICO.- Una de las características de Carmen Salinas es la honestidad con la que externa su opinión, una “virtud” que la he metido en uno que otro aprieto, como en esta ocasión en la cual ‘Carmelita’ ha vuelto a provocar polémica al decir que los niños deben ser educados a golpes.

De acuerdo a Vanguardia, la actriz mexicana no se detuvo al momento de hablar al acudir como invitada en el programa de Unicable, “Montse & Joe”, en donde declaró que está a favor de que los niños deben ser educados con golpes para tener un mejor comportamiento.

Esto lo dijo cuando habló acerca de la muerte de su hijo Pedro, y cuando le preguntaron si era “abuela consentidora”, afirmando que le gusta darles mucho amor a sus nietos, pero que así como los ama, no repara en darles uno que otro golpe para que acaten las ordenes.

"Nada más una cachetada y hablar con ellos, no hablarles con groserías (…) A los hijos no hay que hablarles con majaderías hay que hablarles con toda la dulzura del universo, qué inquietudes tienes, qué necesitas, tú cuentas conmigo y así no lo vuelven a hacer", finalizó la actriz.

A pesar de que las declaraciones de la actriz Carmen Salinas generaron durante el programa algunas risas, las conductoras se mostraron sorprendidas por las palabras emitidas.