David Corenswet y Rachel Brosnahan protagonizaran “Superman: Legacy”

Warner Bros tiene como uno de sus principales proyectos “Superman: Legacy” el filme que dará inicio al universo cinematográfico DC Studios a cargo de James Gunn.

El cineasta ya ha elegido a los protagonistas se trata de David Corenswet y Rachel Brosnahan, así lo informaron Deadline y THR, se trata de los actores que retrataran a Clark Kent y Lois Lane.

David Corenswet es un actor de 29 años nacido en Filadelfia, sus créditos incluyen las series “House of Cards”, “The Politician”, “Hollywood” y la cinta “Pearl”, es una apuesta importante ganando la carrera por ser “Kal-El/Clark Kent/ Superman” a actores de la talla de Tom Brittney y Nicholas Hoult.

David Corenswet has been cast as the next Superman. pic.twitter.com/Lf58eakn7F — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 27, 2023

Anteriormente se había mencionado que Hoult era el favorito para obtener el rol del “Hombre de Acero” considerando que ya tenía experiencia interpretando a Bestia en las cintas de los X-Men de 20th Century Studios, además fue uno de los finalistas para ser Bruce Wayne en “The Batman” de Matt Reeves.

Sin embargo Corenswet impresionó a James Gunn que confió en el para darle el papel del icónico héroe de DC.

Tomando en cuenta que Gunn logró que los Guardianes de la Galaxia se convirtieran en uno de los equipos más queridos y reconocidos a nivel mundial cuando antes de las películas, pocos fans de los comics los reconocían, las expectativas de lo que realice en DC son altas.

Rachel Brosnahan será la intrépida reportera del Daily Planet, el gran amor de Superman, siendo de las parejas más icónicas, la actriz de 32 años nacida en Milwaukee, si era la candidata con mayor experiencia venciendo a Phoebe Dynevor y Emma Mackey.

Brosnahan ha sido nominada y ganadora como mejor actriz a premiaciones importantes como los Emmy y los Golden Globes por en “House of Cards y” “The Marvelous Mrs. Maisel” donde interpretó a “Miriam «Midge» Maisel”, protagonizó la cinta “I'm Your Woman”.

Rachel Brosnahan has been cast as the next Lois Lane. pic.twitter.com/xm8wcR7LVI — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 27, 2023

Superman Legacy tiene un estreno tentativo para el 11 de julio de 2025 se menciona que explorara a un Clark Kent tratando de equilibrar su herencia y lo que representa para el que sus progenitores hayan sido aristocráticos kryptonianos y sus padres adoptivos de Kansas, conociendo a James Gunn será muy fiel a los comics a tal grado que se contemplan que estará su perro Krypto, su mejor amigo Jimmy Olsen y por su puesto su némesis Lex Luthor medios mencionan que Hoult podría si el quiere competir por ser el villano.

David Corenswet & Rachel Brosnahan are Superman & Lois Lane in James Gunn’s ‘SUPERMAN: LEGACY’.



In theaters on July 11, 2025 pic.twitter.com/rDoHOXjv2D — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 27, 2023