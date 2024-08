David Lynch podría dejar la dirección por enfisema

El legendario director David Lynch, conocido por películas icónicas como Cabeza Borradora y Mulholland Drive, además de la influyente serie Twin Peaks, reveló en una reciente entrevista que enfrenta serios problemas de salud.

A sus 78 años, Lynch fue diagnosticado con enfisema, una enfermedad pulmonar crónica que afecta su capacidad respiratoria y lo obliga a permanecer confinado en su hogar. Esta situación, junto con los riesgos asociados a la pandemia de COVID-19, podría poner en peligro su futuro en la dirección cinematográfica.

Ladies and Gentlemen,



Yes, I have emphysema from my many years of smoking. I have to say that I enjoyed smoking very much, and I do love tobacco - the smell of it, lighting cigarettes on fire, smoking them - but there is a price to pay for this enjoyment, and the price for me is…