David Páramo comparte video de su accidente y agradece a personas que lo ayudaron

"Sin ustedes hoy no estaría aquí", señaló David Paramó en su cuenta de Twitter.

Se filtró este video que no había visto, pero me sirve para agradecer desde lo más profundo a las personas que me auxiliaron a mi y a mi hijo...sin ustedes hoy no estaría aquí ¡Dios lo bendiga siempre! pic.twitter.com/46fdkXU7dc