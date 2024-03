David Seidler, guionista de ‘The King’s Speech’ fallece a los 86 años de edad

El aclamado guionista David Seidler, galardonado con el premio a Mejor Guión Adaptado por la película El Discurso del Rey (The King's Speech), falleció a los 86 años mientras disfrutaba de la pesca en un lago de Nueva Zelanda, según informó Deadline.

El filme El Discurso del Rey fue un proyecto significativo en la carrera de Seidler, inspirado en sus propias experiencias, ya que él mismo lidió con la tartamudez en su infancia.

Su talento le valió dos premios BAFTA y el prestigioso Premio Humanitas.

Aghassi reveló que Seidler seguía activamente involucrado en proyectos cinematográficos y tenía numerosas ideas para el futuro.

El legado de El Discurso del Rey trasciende la pantalla grande, con adaptaciones teatrales en varios idiomas que han cautivado a audiencias en todo el mundo.

David Seidler 1937-2024

The Oscar-winning screenwriter of the magnificent The King's Speech has died in New Zealand at the age of 87 while fly-fishing. RIP. pic.twitter.com/LkW9XoV3XP