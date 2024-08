DC revela tráiler oficial de su documental sobre Christopher Reeve

DC Comics reveló este 26 de agosto el primer tráiler oficial de su documental ‘Super/Man: La Historia de Christopher Reeve’.

Este proyecto muestra un vistazo al triunfo, tragedia y lucha del intérprete del ‘Hombre de Acero’ de finales de los 70.

The man you knew, the story you didn’t. Super/Man: The Christopher Reeve Story - Only in Theaters September 21 and September 25. Tickets Now Available #ChristopherReeveStory https://t.co/dP8B3Yxlh8



Get involved today at https://t.co/oOjhRBfwk9 pic.twitter.com/heCJOIA2jQ