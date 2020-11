De cocinar semidesnudo en Youtube a MasterChef México; él es Franco Noriega

MÉXICO.- El tema de conversación más popular de este fin de semana el es reality show MasterChef México, y no porque se haya preparado algún platillo de suma exquisitez, sino porque muchas seguidoras sin duda, pudieron deleitarse la pupila con la presencia del chef más sexy del mundo.

Se trata de Franco Noriega, un reconocido chef a nivel internacional. Originario de Perú, de 31 años de edad y actual dueño del lujoso restaurante Baby Brasa, donde han acudido varias celebridades y personalidades de la élite.

Noriega no solamente es conocido por su habilidad gastronómica, sino por el atractivo físico que le ha dado popularidad no solo en redes sociales sino en YouTube, en donde cuenta con su propio canal con más de 124 mil suscriptores. Allí llamó la atención de sus seguidoras al preparar sus platillos de una manera muy particular, pues optó por quitarse la camisa y lucir su musculado cuerpo, debido a ello fue llamado el chef más sexy del mundo por la revista Daily Mirror y People.

Durante su juventud, Franco inició como modelo del reconocido fotógrafo Mario Testino, gracias a su altura de 1.88 metros y rostro agraciado, lo que lo catapultó a las pasarelas en donde portó diseños de la marca, Calvin Klein y Dolce & Gabbana.

De modelo a chef

Posteriormente Noriega decidió estudiar en la prestigiosa escuela International Culinary Center, de la cual egresó con éxito y fue poco tiempo después que abrió el Baby Brasa en 2016 especializándose en la comida peruana.

En su cuenta de Instagram Franco Noriega cuenta con casi un millón de seguidores y es muy común ver las recetas de cocina que comparte con sus seguidoras, además de sesiones de fotos las cuales son espectaculares debido al buen físico que se carga el chef que puso a temblar a toda la producción de MasterChef México.

El reality show mexicano no desaprovechó la popularidad del chef peruano, por lo que decidió tenerlo como invitado especial, el pasado 20 de noviembre.

