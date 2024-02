De Disney a las estrellas: Bridgit Mendler funda empresa espacial

La actriz de la serie ‘Buena Suerte, Charlie’, Bridgit Mendler dejó a los fanáticos de Disney Channel de hace 10 años impactados al anunciar la creación de su propia empresa espacial nombrada Northwood Space.

Mendler dejó atrás las cámaras y la música para anunciar el lanzamiento de su startup este año, la cual tiene el propósito de diseñar satélites que funcionen como una autopista de datos entre el planeta Tierra y el espacio exterior, así lo dio a conocer la actriz en redes sociales.

Expect the unexpected! So excited to announce our $6.3M seed led by @foundersfund and @a16z with participation from @CapitalAlso , @LongJourneyVC , @BoxGroup , @humbavc At @NorthwoodSpace we have our sights on building a data highway between earth and space. We are designing… https://t.co/JwtEuTOTJI

La actriz recordada por interpretar a Teddy Duncan en la serie de televisión ‘Buena suerte, Charlie’, publicó una convocatoria dirigida a aquellos que quieran sumarse a su proyecto y que les guste ‘construir rápidamente y ver su trabajo implementado en lugares de todo el mundo con un impacto real’.

Bridgit fue una parte importante de la infancia de muchos nacidos a principios de los 2000 y de nueva cuenta vuelve a los corazones de sus seguidores, quienes desde hace varios años la han apoyado en su carrera como actriz, cantante y ahora directora ejecutiva de una startup con metas enfocadas en el infinito y más allá.

Para agradecer el constante apoyo de las personas, Bridgit Mendler se tomó su tiempo para contestar los comentarios en redes sociales, como X (antes Twitter).

Después de anunciar la creación de Northwood Space, Bridgit Mendler compartió que es madre de un pequeño de cuatro años a quien adoptó hace dos años.

The other news I wanted to share is I’m a mama to a sweet 4yo boy. Started fostering in 2021 adopted near Christmas of 2022. I’m so lucky — being a parent is the biggest gift and most defining experience there is



that’s my news for now folks 💛 pic.twitter.com/o8gU4gtHso