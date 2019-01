De la Mota crece como actor interpretando a un gay

Juan Carlos García/Agencia Reforma

MÉXICO, DF.- De todos los personajes que ha hecho Carlos de la Mota en su carrera, pone a Boni, el que interpreta en la obra teatral Una Noche de Pasión, en el número uno de su lista de predilectos.

El actor dominicano dijo en entrevista telefónica que, aunque se ha sentido muy satisfecho con todos los papeles que le han dado, tanto en teatro como en televisión, éste ha sido único.

"Creo que es el mejor personaje de mi carrera, ha sido extraordinario representarlo. Es un gay muy bien hecho, es totalmente diferente a lo que yo soy en la vida real y tiene muchos matices que me han hecho crecer.

"Ha sido muy bien recibido por el público, por la crítica. Me inspiro en lo que veo, tengo muchos amigos homosexuales que me han dado tips. Este personaje tiene la magia de la actuación en pleno, porque hago algo que no es en mi vida personal y aprendo bastante. Obviamente, un actor que la va a hacer de asesino no sale a matar para prepararse, y un junkie no se droga, yo me he basado mucho en una construcción de un personaje bien hecho", dijo De la Mota en la conversación.

Actualmente, el actor, quien interpretó a Santiago Escudero en Por Ella Soy Eva, está en la gira de la puesta teatral, en donde comparte créditos con David Zepeda, Angelique Boyer y Salvador Zerboni.

"Nos ha ido muy bien. Hemos estado trabajando mucho, ahora vamos a retomar lo que nos queda del resto del año y estamos viendo si cuadran las agendas para poder hacer la gira por Estados Unidos. La única fecha que ya tenemos segura para el 2013 es 13 de mayo (en Miami)", apuntó el actor de Piel de Otoño, Mañana Es para Siempre y Te Presento a Valentín.

De la Mota, quien se hizo famoso por su papel de Mister James en Destilando Amor, aseguró que está analizando unas ofertas para volver a la pantalla chica el próximo año y también para trabajar en cine, tanto en México como en su país natal, República Dominicana.