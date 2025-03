¿De qué murió Valeria Mireles, joven influencer mexicana?

La influencer y jinete mexicana Valeria Mireles, conocida como “Miss Rodeo”, falleció a los 20 años de edad.

Su muerte fue confirmada por la Federación Mexicana de Rodeo (FMR), que destacó su legado en el mundo ecuestre.

Mexican influencer Valeria Mireles, known as ‘Miss Rodeo,’ tragically died at 20 in a car accident in Nuevo León. Celebrated for her passion in rodeo, Mireles was an inspiration to many and leaves a lasting legacy in cowboy culture. pic.twitter.com/Ux2fagRyze