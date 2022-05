De Sex Education a Doctor Who: Ncuti Gatwa es el nuevo Doctor.

Doctor Who vuelve a sorprender a los fans y seguidores de la mítica serie británica. A través de redes sociales, anunció que el actor Ncuti Gatwa será la encarnación número 14 del Doctor y el primer actor afrodescendiente en ser el protagonista.

Casi 60 años después de su estreno, la serie británica -conocida en algunos países de América Latina como "Doctor Misterio"- se mantiene en el gusto del público, con altas y bajas, pero siempre con sorpresas.

De hecho, la versión anterior del Señor del Tiempo, la número 13, fue la actriz Jodie Whittaker, quien termina su ciclo a fines de este año, coincidiendo con el centenario de la BBC.

Ncuti Gatwa, nació en Ruanda, aunque fue criado desde pequeño en Escocia, donde estudió arte dramático en el Conservatorio Real de Glasgow.

El joven de 29 años compartió un comunicado para expresar su emoción, además, agregó que hará todo lo posible para dar todo para dar la talla:

Pero Ncuti Gatwa no es un desconocido para el público británico.

El ahora 14 Doctor es conocido por su personaje de “Eric Effiong” en la serie Sex Education de Netflix.

Además, Gatwa es parte del eleenco de la próxima película de “Barbie”, junto con Margot Robbie (Barbie) y Ryan Gosling (Ken).

