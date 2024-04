¡Deadpool futbolero! Ryan Reynolds compra acciones del Club Necaxa

Ryan Reynolds apunta su próxima inversión deportiva a México: de acuerdo a Variety, el actor adquirió una parte minoritaria del Club Necaxa junto con las estrellas Eva Longoria y Rob McElhenney.

Tal parece que la actriz fue el nexo para acercar al actor canadiense al equipo que radica en Aguascalientes y que cumplió un centenario en el balompié nacional.

Longoria fue la invitada especial del club en el último partido de la fase regular del Clausura 2024, donde se le vio festejando efusivamente un tanto de los ‘Rayos’, quienes cayeron como locales por 2-5 ante Monterrey y entre los socios involucrados con el club están el futbolista alemán Mesut Ozil y el pitcher de los Astros de Houston, Justin Verlander.

Variety menciona que el protagonista de ‘Deadpool’ y Rob McElhenney decidieron comprar un pedacito del Club Necaxa a través de McReynolds Company, propietaria de Wrexham AFC, un equipo que tiene su historia con el actor.

Fue en noviembre de 2020 que se dio a conocer que el protagonista de ‘Free Guy’ y Rob McElhenney pactaron un acuerdo de 2,5 millones de dólares con el equipo de Gales, algo que los convirtió en presidentes de la junta directiva.

Ahora, la intención de Reynolds es mejorar la posición del Necaxa y acrecentar su perfil en los círculos deportivos internacionales en un momento de mayor demanda televisiva y de streaming de contenido de fútbol, aunque no se sabe qué injerencia como tal tendrán Reynolds y McElhenney en el entorno necaxista.

Cabe recalcar que en la estadía de Ryan Reynolds con el Wrexham AFC, se estrenó una serie documental sobre la cultura pop y la historia del equipo con la ciudad, un proyecto que se especula podría también hacerse con los "Rayos", quienes empezaron su historia en la Ciudad de México y desde el 2003 están en territorio hidrocálido.

La Liga MX es la liga de fútbol más vista en Estados Unidos superando tanto a la Major League Soccer (MLS) como a la Premier League inglesa, señala Variety.

